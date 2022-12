VIDÉO - À la Grande-Motte, des centaines de drones font le show dans le ciel

Soudain, les lumières s'éteignent et le ciel prend vie. Les drones, comme des étoiles, créent des astres en forme d'objets de Noël. Les yeux des enfants s'illuminent, le père Noël apparaît, et un final qui impressionne le public. "C'était magnifique, c'était la première fois qu'on venait", rapporte une spectatrice enthousiaste. Un ballet pourtant très court, pas plus de dix minutes, mais suffisant pour prolonger un peu les fêtes.