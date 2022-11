À la recherche des pellicules oubliées

Patrick Malefond dirige une cinémathèque chaque semaine et il est à la recherche de trésors. Il se rend chez des personnes qui désirent se séparer de leurs vieux films. Il récupère toute sorte de document. "C'est un peu une chasse au trésor permanente. On a une pioche, on creuse. Là, on a de la chance que les documents soient identifiés. On a quand même des indications qui nous poussent à croire que les documents vont être intéressants", rapporte-t-il.