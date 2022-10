À la rencontre du couple aux 20 millions d'abonnés

C'est avec des blagues potaches que Nicolas et Daniela sont devenus sur TikTok les influenceurs francophones aux plus grands nombres d'abonnés, 24 millions. Leur terrain privilégié, à quelques kilomètres de Lausanne, est leur maison de 140 mètres carrés. Tout a commencé il y a six ans sous l'impulsion de Nicolas. Il rêvait de jouer la comédie avec sa femme, un peu comme Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans" Un gars, une fille". À l'époque, c'était sur Facebook. Le succès est immédiat, 15 millions de vues pour leur première vidéo.