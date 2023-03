VIDÉO - À Landerneau, des milliers de Schtroumpfs réunis pour entrer dans le Guinness des records

Un défi schtroumpfant. Des milliers de personnes déguisés en Schtroumpfs ont convergé ce samedi dans la commune de Landerneau (Finistère). Les petits personnages bleus, imaginés par le dessinateur belge Peyo, sont tous présents. Grands schtroumpfs, schtroumpfettes ou encore schtroumpfs danseurs ont un seul objectif en tête : battre le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs. La bonne humeur est de mises chez les participants, comme le montre la vidéo ci-dessus.

"On est venu pour s'amuser pour s'éclater ! Pour battre le record ", affirme au micro de TF1 une jeune Schtroumpfette. "On a fait 560 km pour venir ici ! Uniquement pour cela. Et on repart demain, on est des malades !", ajoute un Grand Schtroumpf dans le reportage en tête de l'article. Et même face à la pluie envoyée par le méchant Gargamel, les Schtroumpfs restent motivés.