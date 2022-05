Abba, Beatles, Elton John… la tournée des sosies

Imaginez-vous un concert des Beatles dans les années 60. Le son, le décor et le groupe Bestbeat donne ici le change. Et dans la salle, on danse. Après, est arrivé Jimmy Love, plus Elton John que jamais et plus star que l'original. Lui aussi a fait danser le public. Ces chanteurs incarnent le phénomène des Tribute Bands. "Ce phénomène vient d'abord des États-Unis et d'Angleterre parce que je l'avais découvert il y a quinze ans et je l'ai amené en France il y a quinze ans", partage Richard Walter, producteur du concert "Pop Legends".