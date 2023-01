Abracadabra : comment la magie a réussi à (re)devenir tendance

La magie évolue avec son temps. C'est fini pour les vieux grimoires : place au mentalisme, l'art de lire dans les pensées. C'est une discipline qui cartonne et dans le pays, le spécialiste, c'est Viktor Vincent. À mi-chemin entre l'hypnose et la télépathie, le mentaliste observe chaque fait et gestes, mesure la moindre inflexion de voix et traque les pensées d'un public déconcerté.