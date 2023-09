VIDÉO - "Acide" avec Guillaume Canet : le cinéma français se met aux films catastrophe

"Je pense qu’on a toutes les qualités pour, les effets spéciaux : on a des gens très talentueux en France. Et ce n’est pas forcément faire des films qui soient que des films pop-corn, comme on dit. Ça peut être des films très intelligents comme celui-ci", estimait Guillaume Canet sur le tournage, qui a eu lieu au printemps 2022 en Essonne et en Belgique.

Le scénario part de préoccupations écologiques pour imaginer un phénomène météorologique qui n'existe pas : les pluies d'acide. Les figurants ont dû passer des heures aux mains de l'équipe de maquillage pour prendre l'apparence de grands brûlés. "Comme la situation de pluie acide n’existe pas, ça a été une recherche, avec des brûlures radioactives, des brûlures chimiques, un petit mélange de tout ça pour créer les designs pour ce film", raconte la maquilleuse Sarah Roman.