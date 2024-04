VIDÉO - Alain Delon placé sous curatelle renforcée : qu'implique cette mesure judiciaire ?

L'acteur français de 88 ans a été placé ce jeudi sous curatelle renforcée par le tribunal de Montargis (Loiret). Depuis le 25 janvier, Alain Delon était sous sauvegarde de justice pour raison de santé après son AVC. TF1info vous explique en quoi consiste la mesure judiciaire qu'est la curatelle renforcée.

Depuis plusieurs mois, les trois enfants de la star se mènent une guerre fratricide, par médias et démarches judiciaires interposés, jurant chacun de vouloir protéger la légende du cinéma, à la santé déclinante depuis un AVC en 2019. L'acteur français de 88 ans, qui souffre d'un lymphome, était jusque-là, et depuis janvier, placé sous le régime de la sauvegarde de justice avec la désignation d'un mandataire judiciaire pour son suivi médical. À la suite d'une audience qui s'est tenue jeudi 4 avril après-midi à huis clos au tribunal judiciaire de Montargis (Loiret), cette mesure a été convertie en curatelle renforcée. Qu’implique cette décision, concrètement ?

Comme l’indique le site internet de l’administration française, la curatelle est une mesure judiciaire qui intervient uniquement si la sauvegarde de justice, une mesure de protection de courte durée, ne peut pas assurer une protection suffisante. C’est le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles) qui désigne le curateur. Contrairement à la tutelle, qui limite de manière plus importante la capacité d'action de la personne à protéger, la mise sous curatelle est destinée à protéger un majeur et son patrimoine lorsque "ses capacités physiques et corporelles sont altérées et qu'il a besoin d'aide", est-il indiqué.

Plusieurs formes de curatelle sont prévues

Il existe trois types de curatelle, qui limitent chacune à des degrés variables les actes de la personne concernée. Lors d’une curatelle simple, la personne à protéger "accomplit seule les actes de gestion courante", comme gérer son compte bancaire ou souscrire un contrat d’assurance par exemple. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants, qui engagent son patrimoine, comme la vente d'un bien immobilier ou une demande d'emprunt par exemple.

La curatelle renforcée, celle sous laquelle a été placé Alain Delon, reprend les dispositions évoquées précédemment. Cependant, c'est le curateur qui procède à la gestion du compte bancaire et règle les dépenses de la personne à protéger. Enfin, dans le cas d’une curatelle aménagée, le juge établit la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur.

Droits de la personne sous curatelle

La durée de la curatelle est fixée par le juge pour une période de cinq ans maximum, renouvelable pour cinq années supplémentaires. Si l'altération des facultés de la personne apparaît irrémédiable, le juge peut toutefois décider de la renouveler pour une durée plus longue, mais qui ne doit pas excéder 20 ans. La mesure de curatelle peut prendre fin dès lors que le juge estime qu'elle n'est plus nécessaire, ou si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

Sous curatelle, la personne choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles ou de reconnaître un enfant. Elle peut aussi se marier ou se pacser, sans l'autorisation du curateur ou du juge. La personne doit cependant en informer préalablement son curateur. Elle peut également rédiger un testament seule ou faire des donations avec l'assistance de son curateur. Enfin, la personne conserve le droit de vote.