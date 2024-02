VIDEO - Adele fait du twerk sur scène (et c'est très drôle)

BOOTYSHAKE - On connaissait le twerk de Miley Cyrus mais désormais, il faudra compter sur celui d'Adele.

Vous vous souvenez très certainement du twerk de Miley Cyrus avec Robin Thicke en 2013, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards. A l'époque, cette danse très suggestive avait fait scandale. Trois ans plus tard, c'est la chanteuse Adele qui s'y met, avec beaucoup d'humour.

Sur la scène de l'O2 Arena de Londres, l'interprète de "Hello" a fait son petit numéro. Après avoir esquissé le pas de danse, la jeune femme a déclaré avec un humour "so british": "je crois que je viens de twerker. Je ne peux pas le faire correctement parce que mon corps entier bouge. Mes fesses pourrait me casser le dos, elles sont si énormes". Et de poursuivre sa petite démonstration en rigolant.