VIDÉO - "Une grande fierté" : à Brignoles, Amal et George Clooney sont des habitants (presque) comme les autres

Ce sont des voisins qui ne sont pas passés inaperçus. Amal et George Clooney ont posé leurs valises à Brignoles, une petite commune du Var. Une fierté pour le maire, mais aussi pour ses administrés.

Dans ce petit village, ils sont nombreux à avoir un selfie avec un certain George Clooney. Alors, nous aussi, nous avons voulu rencontrer l’acteur et sa femme Amal sur son lieu de promenade favori. Oubliez Hollywood, les stars ont choisi Brignoles (Var) et ce domaine de 172 hectares. Dans tous les villages des alentours, chacun a désormais son anecdote avec les Clooney. "Quand il passe, il dit bonjour et tout le monde le laisse tranquille", explique une boulangère interrogée dans la vidéo en tête de cet article.

"C'est une grande fierté"

Corinne, elle, a eu un moment privilégié avec le couple. Les vedettes sont restées une vingtaine de minutes dans sa galerie. "Ces sérigraphies leur ont beaucoup plu. Une photo avec George Clooney, c'est une des meilleures publicités qui puissent être !", sourit la commerçante.

Dans le restaurant du village, notre équipe a voulu s'asseoir à la même table que l’acteur d’"Ocean's Eleven". "Ils sont venus ici, il a mangé exactement là à cette place. C'est une grande fierté. J'étais très excité avant sa venue parce qu'étant un grand cinéphile...", se souvient le gérant de salle.

Dans une boutique de café à emporter, nous n’avons pas trouvé d’expresso en capsule, mais la gérante attend son nouvel ambassadeur. Les nouveaux Brignolais ont déjà leur portrait dans le bureau du maire. "Bien sûr, quand on a la chance d'avoir Amal et George Clooney dans notre commune, je crois qu'on peut les considérer comme des chouchous. Quand on est avec eux, on a l'impression de les connaitre depuis vingt ans", explique l'élu, qui a même laissé sa place à la star cette année pour ses vœux du réveillon. Aux dernières nouvelles, l’acteur américain n’est pas encore candidat aux prochaines élections municipales.