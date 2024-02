Anouchka Delon en guerre avec ses frères : "Mon père veut qu’on le laisse crever en paix"

Après une brève accalmie, les enfants d'Alain Delon se déchirent de nouveaux par médias interposés. Invitée ce mercredi sur France Inter, Anouchka a raconté "l'enfer personnel" qu'elle vit depuis les accusations de ses frères. L'occasion d'évoquer la saisie d'un arsenal impressionnant dans la propriété de Douchy, mais aussi le silence du monstre sacré.

La guerre médiatique des Delon a repris de plus belle. Après avoir répondu à ses frères dans les colonnes du magazine Elle la semaine dernière, Anouchka s’est exprimée ce mercredi matin au micro de Léa Salamé sur RTL. "Je vis un enfer personnel", a confié la cadette du clan. "On ne peut pas parler d’autre chose. Parce que c’est violent, parce que c’est absurde, parce que c’est abject, parce que c’est très agressif."

Accusée d’avoir dissimulé des examens de santé de son père et de vouloir le rapatrier en Suisse pour des raisons fiscales, la jeune femme de 33 ans est protégée au quotidien par un garde du corps. "Parce que j’ai reçu des menaces de mort", a-t-elle expliqué. "Parce que j’ai reçu des menaces sur mon fils. Parce que j’ai des gens qui sont venus jusque chez moi en Suisse, sonner à ma porte, me prendre en photo."

"Pire" que la famille Hallyday

Interrogée sur le silence de son père, âgé de 88 ans, Anouchka a assuré qu’il n’avait tout simplement pas envie de s'exprimer dans les médias. "Ce n’est pas qu’il ne peut pas. C’est qu’il ne veut pas", a-t-elle insisté. "Comme il dit si bien : ‘qu’on me laisse crever en paix’. Parce que c’est ce qu’il demande et c’est tout. Sauf que c’est tout sauf le laisser crever en paix, ce qu’il se passe."

La jeune femme révèle toutefois qu'elle reçoit aussi de nombreux messages de soutien. "Beaucoup de Français vivent les mêmes soucis familiaux sauf que ce ne sont pas les enfants d’Alain Delon, donc on n’en parle pas", ironise-t-elle. Et si ce grand déballage lui fait "honte", elle assume : "Si ça arrivait à ma meilleure amie, j’irais la défendre, j’irais monter au créneau pour elle. Alors qu’est-ce que je fais ? Eh bien, je suis ma meilleure amie."

Dans un entretien accordé à Elle en mai 2019, quelques semaines avant son AVC, Alain Delon révélait avoir désigné Anouchka comme exécutrice testamentaire, afin de s’éviter une guerre similaire à celle de la famille Hallyday. "C’est raté !", lui a fait remarquer Léa Salamé. "Complet !", a confirmé la fille de l’acteur. "C'est pire parce qu’eux ont eu la décence de se déchirer après (sa mort – ndlr). Ils ont peut-être eu le respect un peu plus poussé."

Atteint d’un lymphome de type B, Alain Delon a mis fin au traitement expérimental qu’il suivait l’été dernier. Une décision qui divise ses enfants, Anouchka souhaitant qu’il le poursuive, contrairement à Anthony et Alain-Fabien. Fin janvier, cette discorde a poussé un juge des tutelles à placer la star sous "sauvegarde de justice", un mandataire étant désormais chargé de l’assister dans son suivi médical.

Suite à un signalement du même juge des tutelles, la police a procédé jeudi dernier à la saisie d’un arsenal de 72 armes à feu et matériels de guerre ainsi qu’un stock de plus de 3000 munitions dans la propriété de Douchy. "C’est quelque chose qui a toujours fait partie de la famille", a avoué Anouchka sur France Inter. "C’est presque un mode de vie, je pense chez mon père. C’est sa passion. On a grandi là-dedans."