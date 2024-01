VIDÉO - Affaire Alain Delon : sa fille Anouchka livre sa vérité au 20H de TF1

Ce dimanche 7 janvier, Anouchka Delon est revenue sur les accusations proférées à son encontre par son frère Anthony. Elle assure ne pas avoir voulu rapatrier son père en Suisse pour se mettre à l'abri d'une taxe sur les successions. Anouchka confirme, par ailleurs, avoir déposé plainte à l'encontre de l'ainé de la fratrie.

"J'ai honte que notre vie de famille soit étalée comme cela". Ce dimanche 7 janvier, Anouchka Delon est sortie du silence dans le 20H de TF1 face à Audrey Crespo-Mara. La fille du monstre sacré du cinéma qualifie les accusations de son frère et le déballage médiatique qui a suivi de "honte". "Je suis la fille de mon père, pas la fille d'un portefeuille", clame-t-elle alors qu'Anthony l'accuse d'avoir voulu transférer Alain Delon en Suisse pour éviter un impôt français au moment de la succession.

Alain Delon ne "va pas bien, il est mal. Il est effondré de voir que sa vie intime est jetée à la vue de tous", confie-t-elle ce dimanche. "Cela me brise le cœur de le voir comme ça. Je trouve que c'est une honte. J'ai honte que notre vie de famille, que notre vie intime soit étalée comme cela", ajoute Anouchka.

Dans une interview accordée à Paris Match plus tôt dans la semaine, Anthony Delon accuse sa sœur d'avoir caché les résultats de cinq tests cognitifs passés par son père. "Depuis l'AVC de mon père, mes frères et moi avions accès aux mêmes informations. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dissimulé ce genre d'informations qui ne concernent que mon père", se défend-elle. Elle martèle qu'elle n'était "pas au courant" de l'existence de ces examens dont les résultats seraient tous négatifs, d'après Anthony.

La seule raison pour laquelle j'ai voulu qu'il revienne en Suisse, c'est pour qu'il soit traité. Anouchka Delon, dans le 20H de TF1

Autre accusation d'Anthony à l'égard de sa sœur, l'éventuel rapatriement d'Alain Delon en Suisse pour des raisons "fiscales". Sur le plateau du 20H de TF1, Anouchka s'en défend fermement et explique : "Je ne suis jamais allée à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Jamais. Mon père est suivi en Suisse par des spécialistes (...) La seule raison pour laquelle j'ai voulu qu'il revienne en Suisse, c'est pour qu'il soit traité", assure-t-elle.

Une dispute sur fond de jalousie familiale ?

Et d'ajouter que l'ancienne star du cinéma réalisait jusqu'à l'été dernier des examens réguliers, "tous les deux mois". Le dernier était prévu en août 2023. "Mon frère s'y est farouchement opposé. [Alain Delon] a un traitement qui est vital pour lui. Contre l'avis des médecins, il a décidé de l'arrêter", regrette-t-elle. Avant de répondre directement à son frère : "C'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal".

Interrogée au sujet de l'héritage de l'acteur, Anouchka Delon ne confirme pas l'enveloppe de 300 millions d'euros que pourrait représenter le patrimoine de son père. "Je suis la fille de mon père, pas la fille d'un portefeuille", explique-t-elle. Dans plusieurs interviews, son frère Anthony a indiqué que la succession était déjà "réglée" et que sa sœur hériterait de 50% de la fortune de son père, contre 25% pour chacun de ses frères.

Si elle reconnaît qu'une telle différence peu amener à de telles querelles, elle estime ne pas en être responsable. "Est-ce que je dois porter ça ?", questionne-t-elle.

Je refuse que l'on me salisse comme cela. Que l'on me traite de manipulatrice ou de menteuse. Anouchka Delon au sujet des accusations de son frère

"Toutes les familles ont des problèmes comme ça. Sauf que la nôtre est publique. Ce sont des choses qui ne devraient regarder que nous", juge Anouchka. "Je sais que mon père est devant sa télévision. Je fais ça pour lui et pour moi. Je l'aime de tout mon cœur. Cela ne changera jamais. C'est une honte de remettre cela en question", appuie Anouchka Delon.

Cette dernière confirme, par ailleurs, avoir déposé plainte à l'encontre de son frère à la suite de son interview au vitriol. "Quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, [la veille de sa parution], j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari. J'ai eu envie de me tuer. C'est quelque chose qui m'empêche de dormir. Je refuse que l'on me salisse comme cela. Que l'on me traite de manipulatrice ou de menteuse", répond-elle, émue. "Je ne pensais pas arriver" un jour à porter plainte contre Anthony, assure-t-elle. "Il m'oblige à le faire."