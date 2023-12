Affaire Depardieu : Angèle, Louane, Médine… plus de 600 artistes signent une "contre-tribune"

Plusieurs centaines d'artistes ont signé vendredi un texte en réponse à la tribune de soutiens à Gérard Depardieu publiée en début de semaine. Ils y dénoncent notamment "la loi du silence" et d'un "monde d’avant qui refuse que les choses changent".

L'affaire Depardieu n'en finit pas de fracturer le milieu de la culture. Quelques jours après la tribune appelant à ne pas "ne pas effacer" l'acteur parue dans les colonnes du Figaro, 600 personnalités du monde de la culture ont signé un nouveau texte, vendredi. "Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est l’illustration sinistre et parfaite du monde d’avant qui refuse que les choses changent", dénoncent les signataires de cette "contre-tribune", publiée par le collectif "Cerveaux non disponibles" sur un blog hébergé par le site de Mediapart.

Que la justice fasse son travail Plus de 600 artistes dans une "contre-tribune"

"Lorsqu’on s’en prend à Depardieu, ce serait à l’art que l’on s’en prendrait ! Comme si Depardieu représentait l’art en France. Comme si le statut d’artiste ou le talent justifiait un traitement singulier", s'insurgent les auteurs, parmi lesquels les actrices Clotilde Hesme et Judith Chemla, les chanteuses Angèle, Louane, Imany et Pomme, l'humoriste Waly Dia ou encore le rappeur Médine. "Comme toujours dans les affaires de violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes, la présomption d’innocence pour l’agresseur sonne comme une 'présomption de mensonge' pour les femmes qui témoignent contre lui", regrettent ces signataires, appelant à briser "la loi du silence" et "l'écho de l'impunité" et à mettre "la lumière sur la vérité".

"Ne vous trompez pas, nous aussi, nous souhaitons que la justice fasse son travail", explique encore le texte, en écho à la tribune des soutiens de Gérard Depardieu qui pointait un "lynchage" de l'acteur. Mais "l'histoire nous montre à quel point il est difficile pour une victime d’agression sexuelle de parler, d’obtenir gain de cause, de voir les violences qui lui ont été infligées être reconnues officiellement", rappelle-t-il encore. "Que la justice fasse son travail. Mais nous devons également faire le nôtre. Celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquilles des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs", peut-on lire en conclusion.

Gérard Depardieu est notamment visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol. Des faits que l'artiste de 75 ans nie fermement.