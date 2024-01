VIDÉO - Patrice Leconte sur LCI : "Je pense que Gérard Depardieu ne fera plus de cinéma"

Invité sur le plateau de LCI ce mardi, Patrice Leconte est revenu sur l’affaire Depardieu qui continue de diviser la société. Le réalisateur qui l'a dirigé dans "Maigret" se souvient que le comédien avait eu un comportement exemplaire sur le plateau. Mais il admet également que Gérard Depardieu "n'est pas un ange".

L'affaire Gérard Depardieu continue de diviser le monde du cinéma. Invité sur le plateau de LCI ce mardi matin pour parler de son livre 150 répliques cultes du cinéma (éditions Le Robert), Patrice Leconte est notamment revenu sur "le tsunami" autour du célèbre comédien qu'il a dirigé dans le film Maigret, sorti dans les salles en février 2022.

Visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, Gérard Depardieu est au cœur d'une polémique médiatique et politique. Depuis la diffusion d'un "Complément d'enquête" le 7 décembre, où il multiplie les déclarations provocantes et misogynes envers des femmes, sexualisant même une fillette, les langues se délient.

C'est une agitation à coup sûr méritée, Depardieu n'est pas un ange Patrice Leconte

Si ses propos ont suscité la colère de nombreuses féministes, Emmanuel Macron n'a pas hésité de son côté à prendre la défense du comédien, dénonçant "une chasse à l'homme". Une soixantaine d'artistes sont également montés au créneau dans une tribune pour dénoncer le "lynchage" du "dernier monstre sacré du cinéma".

"Je regrette d'avoir signé cette tribune dans 'Le Figaro' parce que j'ai appris après de qui elle émanait [en l'occurrence, Yannis Ezziadi, décrit dans une enquête du "Monde" comme "proche des sphères identitaires et réactionnaires", ndlr]. Je suis un âne, ça me servira de leçon", a admis Patrice Leconte qui, à l'image de nombreux signataires, s'est désolidarisé du texte. "C'est une agitation à coup sûr méritée, Depardieu n'est pas un ange", poursuit Patrice Leconte qui explique de son côté avoir vécu "un tournage idyllique avec un homme charmant, infiniment talentueux".

Cette mise à mort, ce lynchage m'effraie un peu Patrice Leconte

"Ce que Depardieu offre à un réalisateur, c’est au-delà de tout. C’est magique. Et j’ai travaillé avec des gens formidables, vraiment. Ce qu’il m’a donné, lui, ça m’a bouleversé. J’adore connaître cet homme-là. Et j’adore l’avoir filmé", nous confiait en effet Patrice Leconte en février dernier lors de la sortie de Maigret dans les salles.

Aujourd'hui, ses propos sont plus nuancés. "Quand on me dit qu'il n'est pas exemplaire, je veux bien le croire, je le crois parce que je le sais. Je ne cherche pas à le défendre, ni à l'accabler. Mais cette mise à mort, ce lynchage m'effraie un peu. Peut-être que c'est mérité, je ne sais pas", poursuit-il.

Patrice Leconte certifie qu'il ne pourrait plus faire tourner Gérard Depardieu aujourd'hui, même s'il le voulait. "C'est impossible, on n'a même plus à se poser la question. Ce n'est pas d'une gaîté folle, mais je pense que Gérard Depardieu ne fera plus de cinéma, hélas", déplore le réalisateur. "Aujourd'hui, il y a un troupeau de gens, une meute qui donne son avis sur tout, tout le temps. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, ce que j'ai vécu avec lui. Il a été exemplaire sur le tournage de notre film, mais il ne l'a pas été tout le temps".