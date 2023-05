VIDÉO - Affluence extrême à Giverny : trois heures d'attente pour découvrir le jardin de Monet

Prenez un pont de l'ascension, ajoutez-y de belles floraisons de nénuphars et de glycines. Le résultat, c’est 3.000 touristes en une seule journée dans les jardins de Claude Monet, soit deux fois plus que d'habitude à la même date. À l'extérieur, les rues du petit village de Giverny, que le maître impressionniste avait jadis choisi pour son calme, se sont transformées en autoroutes à touristes. Le maire s'avoue débordé, et ne sait plus quoi faire : il a fait construire 1000 places de parking gratuites, déjà insuffisantes.