VIDÉO - "Elle voulait se l'accaparer" : l'ancien projectionniste d'Alain Delon charge la "dame de compagnie" de l'acteur

La star de cinéma avait rencontré Hiromi Rollin dans le milieu du cinéma, lorsqu'elle travaillait en tant qu'assistante à la réalisation. En 2021, il la présentait dans une interview comme sa "compagne japonaise". Les enfants de l'acteur, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, ont déposé mardi une plainte pour "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale" contre le chien de l'acteur, à laquelle Alain Delon lui-même s'est joint. Une seconde plainte a été déposée lundi par le fils aîné, Anthony, cette fois pour des faits de "harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal". Pour l'heure, la sexagénaire n'a pas été entendue par la police.