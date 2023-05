VIDÉO - Entre scène et bloc opératoire, l'étonnante double vie du chirurgien rockstar

De la dextérité d'un musicien, à la précision d'un chirurgien, Alain Seghir a plusieurs cordes à son arc. Dans le bloc opératoire comme sur scène, le médecin est à l'aise. Originaire de Marseille, c'est en Normandie qu'il a construit sa carrière de médecin.

"J'avais un amour fondamental pour la musique dès la petite enfance, une envie très précoce d'être soignant. J'ai promis à ma mère malade de devenir médecin pour la soigner, et j'ai tenu parole."

Pour sa carrière d'artiste, c'est une autre histoire. Elle commence dans les années 80, Alain est étudiant en médecine et créé un groupe de rock, Martin Dupont. Après trois albums et plusieurs concerts, il termine ses études, devient chirurgien, et fait une pause dans sa carrière musicale.