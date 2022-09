VIDÉO - Alexandra Lamy réalise "Touchées" : "Il y a bien plus de victimes de violences sexuelles qu’on le croit"

Passer derrière la caméra, c’est un rêve que vous aviez depuis longtemps ?

J’ai toujours eu envie de faire de la réalisation. Mais lorsque Philip Boëffard, mon producteur, m’a parlé d’un projet d’adaptation de la BD de Quentin Zution, j’ai pensé qu’il voulait me proposer un rôle dedans. Mais en fait non, il suggérait que je la réalise. Non seulement j’avais envie de passer derrière la caméra depuis longtemps. Mais avec un sujet comme celui des violences faites aux femmes, sur lequel je suis assez, et même carrément engagée, je me suis dit que c’était peut-être le bon projet pour me lancer.

Pourquoi ce sujet de société vous parle-t-il à ce point ?

Mais parce qu’on a toutes étaient concernées un jour ou l’autre ! On a toutes subi les abus de pouvoir, de domination. Pourquoi y a-t-il plus de victimes féminines ? Parce que les cibles sont plus faciles, ne serait-ce qu'à cause de la force physique. Moi, je viens d’une génération qui a été habituée à ce que tout ça soit complètement normal. Du genre "une petite main aux fesses, ça va… On peut rigoler !". Aujourd’hui les choses ont évolué, la parole s’est libérée. Et quand on en parle, on se rend compte qu’il y a bien plus de victimes de violences sexuelles qu’on le croit. Chez les enfants, les abus concernent un enfant sur cinq ! En France, il y a une femme violée toutes les sept minutes !