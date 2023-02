"Alibi.com 2" : Philippe Lacheau invité du 20H de TF1

Lors de son passage sur notre antenne, Philippe Lacheau a évoqué l'amitié qui règne dans sa bande à Fifi. "Ça remonte à l'enfance. Avec Julien, on a grandi dans la même résidence à la Celle-Saint-Cloud. Donc on se connaît depuis bébé. On n'était pas copain au début, parce que Julien a deux ans de plus que moi. Après, au fur et à mesure de sa scolarité, il a commencé à redoubler. Vers le collège, on est devenu copain. Après, Tarek, il l'a rencontré en BTS. Et c'est là qu'il me l'a présenté. Donc, ça fait longtemps déjà", raconte-t-il.