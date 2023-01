"The Last Of Us" : que vaut la série adaptée du célèbre jeu vidéo ?

Un méchant virus mutant, des images de mégalopoles désertes partout dans le monde et des survivants dépressifs à l’hygiène douteuse. En dépit des apparences, The Last Of Us n’est pas une série sur notre quotidien durant la pandémie de Covid… mais bien l’adaptation d’un jeu vidéo de référence du studio Naughty Dog dont les différentes moutures se sont vendues à plus de 37 millions d’exemplaires depuis 2013. Excusez du peu.

Dix ans plus tard, c’est sur HBO – désormais disponible via Prime Vidéo en France - que débarque ce lundi le pilote d’une première saison co-écrite par Neil Druckmann, le créateur du jeu, aux côtés de Greg Mazin, le scénariste à succès de Chernobyl. Doté d’un budget monstre – plus de 10 millions de dollars par épisode – et d’un casting alléchant emmené par le charismatique Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian), ce premier blockbuster télé de l’année est-il à la hauteur des attentes ?