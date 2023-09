VIDÉO - Amitié franco-britannique, climat… Revivez le toast en français et (un peu) en anglais de Charles III à Versailles

Un peu plus tôt, c'est Emmanuel Macron qui a remercié le souverain pour sa présence. "Malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin et que vous êtes là aujourd’hui, Votre Majesté, je sais que nous continuerons d’écrire ensemble une part de l’avenir de notre continent, de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun", a assuré le chef de l'État.