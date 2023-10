VIDÉO - Pokémon : quand Pikachu sème la zizanie au musée Van Gogh d'Amsterdam

Cette carte, baptisée "Pika-Portrait", est donnée aux visiteurs à partir de 6 ans "sous réserve de disponibilité" et à condition qu'ils participent à une quête et répondent à des questions. Une disponibilité qui n'est d'ores et déjà plus d'actualité : le musée a tout simplement été dévalisé, et la carte est désormais en rupture de stock. Pour les amateurs, il n'y a donc plus qu'une solution : se diriger vers les sites de vente aux enchères et leurs prix sérieusement affolants. Certaines cartes, encore emballées, sont ainsi proposées à 800 euros.

Il faut dire que le jeu de cartes, lancé au Japon en 1996 dans la foulée de la série de jeux vidéo mettant en scène les mignons monstres de poche ("Pocket monsters"), connaît depuis quelques années un regain d'intérêt qui a fait grimper les prix, provoquant ruptures de stocks et incidents.

Outre la carte Pikachu, c'est la collection Pokémon entière du musée amstellodamois qui a donc, sans surprise, attiré les convoitises. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'ailleurs une foule de visiteurs adultes se disputant posters et vêtements sur lesquels ont été imprimées les peintures de Pokémon inspirées de Van Gogh.