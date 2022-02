Année record en librairie : merci le pass culture !

Son pass culture, Ruben, 18 ans, l'a dépensé en BD japonaises. "J'aime beaucoup lire et je lis de tout d'ailleurs. Et ça m'a permis justement d'élargir ma culture", témoigne-t-il. Et il n'est pas le seul. Plus de 10 000 exemplaires ont été vendus dans cette librairie niçoise depuis le lancement du pass en mai dernier. "On ne s'attendait pas à une telle vague", lance Franck Laperche, libraire "Alpha BD".