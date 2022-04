Disneyland Paris : les 30 ans du royaume de Mickey en 5 chiffres

Pour mettre en valeur ces spectacles, il faut porter beau. Mickey et Minnie possèdent par exemple un dressing composé de plus de 450 costumes, désormais enrichis par leur nouvelle tenue. Depuis 1992, plus de 200.000 pièces de costumes ont été produites dans l’atelier couture de Disneyland Paris. C'est l’une des plus grandes collections d’Europe. Rien que pour la création des costumes de ce 30e anniversaire, plus de 2 000 lignes de strass et 190 bijoux ont été réalisés, tandis que 700 mètres de tissus ont été imprimés.