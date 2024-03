Arlette Gruss dépoussière le cirque : quand la gastronomie se mêle à l'art du spectacle

Entre performances artistiques, entrée, plat, desserts et numéros exceptionnels, Arlette Gruss propose un dîner-spectacle. De quoi réinventer l'art du cirque.

Incontestablement, le cirque a connu de nombreux changements ces dernières années : si les tours avec des animaux sauvages sont désormais aux abonnés absents, le vrai défi a été de convaincre les spectateurs les plus rétifs de revenir sous le chapiteau après la période de Covid. Comment trouver la bonne astuce pour réunir les gens au cirque ? Arlette Gruss propose depuis trois ans des dîners-spectacles. Et ça marche, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article.

Le dîner est peaufiné le soir même en coulisses avec les serveurs. Il est préparé avant chez un traiteur local. Et à chaque fois, le menu est décidé par la famille Gruss. Attirer un nouveau public, c'est l'ambition. Et pour cela, il a fallu investir, non seulement dans un nouveau chapiteau, mais aussi dans un nouveau gradin pour installer les tables.

Le prix pour une place au cirque est compris entre 19 et 49 euros. Pour le dîner-spectacle, comptez une centaine d'euros.