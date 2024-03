VIDÉO - Arnaud Ducret ému par un message du père de Grégory Lemarchal dans "Bonjour ! La Matinale TF1"

Héros de la série "Mercato", dont la diffusion se poursuit ce jeudi 21 mars sur TF1 et en streaming sur TF1+, Arnaud Ducret était l’invité de "Bonjour ! Matinale TF1". Il y a quatre ans, il avait incarné Pierre Lemarchal dans un téléfilm racontant la vie du vainqueur de la "Star Academy". Ce dernier lui a enregistré une vidéo pour lui dire que le comédien sera "toujours dans le cœur de la famille" Lemarchal.

Incarner une personne ayant véritablement existé est toujours particulier par un acteur. D’autant plus quand elle a collaboré au projet. Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce jeudi 21 mars pour parler de "Mercato", Arnaud Ducret est revenu sur un autre projet de la première chaîne marqué par une rencontre forte. Il y a quatre ans, le comédien devenait Pierre Lemarchal dans Pourquoi je vis, un téléfilm retraçant le parcours de Grégory Lemarchal, le gagnant de la "Star Academy" décédé des suites de la mucoviscidose en 2007.

Une expérience particulière aussi pour le père du défunt chanteur. "Même si on ne s’appelle pas souvent, tu seras toujours dans le cœur de notre famille", dit Pierre Lemarchal à Arnaud Ducret dans une vidéo enregistrée spécialement pour lui. Il parle d’une "belle rencontre qu’il n’oubliera pas", "avec un mélange entre le sérieux des prises et l’extrême bonne humeur, pour ne pas dire délire parfois, qui régnait en coulisses. Ça, on va le garder pour nous si tu veux bien". "On suit évidemment ta belle carrière. On te souhaite le meilleur pour la suite, en espérant te revoir vite", poursuit-il, transmettant les amitiés de son épouse Laurence et de sa fille Leslie.

"Pierre est toujours un peu à se marrer, à déconner, la maman est plus réservée", réagit Arnaud Ducret. L’acteur évoque un tournage "émouvant", se souvenant notamment de la scène du tout premier Olympia de Grégory Lemarchal. "Ses parents étaient en coulisses", raconte-t-il. Dans cette fiction, le rôle du chanteur était tenu par Mickaël Lumière, dont la ressemblance avec l’interprète d’"À corps perdu" était troublante.