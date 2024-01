Affaire Delon : ces SMS échangés entre les trois enfants qui en disent long sur la santé de l'acteur

Les enfants d'Alain Delon continuent de se déchirer, se poursuivant mutuellement en justice autour d'une question : l'acteur, âgé de 88 ans, est-il en danger de mort faute de soins appropriés ? Le 20H de TF1 s'est procuré un échange de SMS entre Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon, daté de juillet dernier, où ils évoquent un traitement de chimiothérapie.

D'un côté les fils, de l’autre la fille. Les enfants Delon se déchirent au sujet du traitement médical de l'acteur. Anthony Delon déclarait ce jeudi matin sur RTL : "Nous avons tous les trois, avec l’accord de mon père, décidé d'arrêter un traitement qui était en train de le tuer". Mais selon l’avocat d’Alain Delon, ce sont les fils de la star qui ont décidé d’arrêter le traitement médical l’été dernier.

Maître Christophe Ayela vient de faire un signalement judiciaire pour mise en danger d'Alain Delon, après avoir reçu un courrier de son médecin suisse il y a trois jours. "Il nous dit que l'arrêt du traitement peut être fatal à monsieur Alain Delon. Il cite que cela pourrait avoir des conséquences délétères pour sa santé. Je trouve qu'il est complètement inconscient et ahurissant d'avoir stopper le traitement sans le remplacer par un autre et sans avoir d'avis médicaux pour le faire", explique l'avocat face aux caméras du 20H dans la vidéo en tête de cet article.

"On a l'impression que papa est mourant !!"

Nous avons pu nous procurer des SMS échangés entre les trois enfants en juillet dernier, où ils évoquent un traitement de chimiothérapie. Anthony, l'aîné, déclare vouloir "arrêter immédiatement la chimio de papa (...) le nourrir également avec des jus de fruits et légumes pour palier ses carences". D'autres messages suivent. "Ça me tombe dessus, et à te lire on a l'impression que papa est mourant !!", finit par répondre Anouchka.

Alain-Fabien enchaîne : "Ça ne te tombe pas dessus. Anthony a déjà émis cette proposition il y a quelques jours". "Il ne veut pas arrêter les traitements et mourir", relance Anouchka. Réplique d'Anthony : "Non, il a dit qu'il voulait mourir. Parle à ALF. "Je ne pense pas que d'arrêter la chimio soit raisonnable. J'aimerais qu'on fasse une conférence avec les médecins", conclut Anouchka.

Y a-t-il eu depuis un accord entre les trois enfants pour arrêter le traitement de leur père, comme le déclare Anthony Delon ? Une mise sur la protection judiciaire d'Alain Delon a été demandée de part et d’autre. Le parquet de Montargis vient de saisir un médecin afin d’évaluer la situation de l’acteur de 88 ans.