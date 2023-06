Astrud Gilberto, la chanteuse de "Girl from Ipanema", est décédée à 83 ans

C'était une icône de la chanson brésilienne. La chanteuse Astrud Gilberto est morte à l'âge de 83 ans, comme le rapportent les médias brésiliens ce mardi. Elle était connue dans le monde entier pour avoir chanté sur "The Girl From Ipanema", le tube de Stan Getz et João Gilberto, décédé en 2019. Mariée à ce dernier, elle a 23 ans lorsque le célèbre compositeur brésilien lui demande d'entonner les paroles en anglais, tandis que lui chante en portugais.

Sortie en 1963, "The Girl From Ipanema" devient rapidement un standard de la bossa nova qui conquiert le monde. Née Astrud Weinert le 30 mars 1940 à Salvador de Bahia (Brésil), Astrud Gilberto a collaboré avec de nombreux compositeurs et arrangeurs de jazz. Avec sa voix pure et cristalline, elle chante aussi bien en anglais qu'en portugais.