Atteint d’un cancer du poumon, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes

Le plus important, c'est que son traitement fonctionne. La taille de sa tumeur a considérablement diminué. Le 10 février dernier, sur le plateau du 20 heures de TF1, il avait confié à Gilles Bouleau qu'il avait abordé sa maladie en mode guerrier. "Le mode guerrier en fait, c'est d'abord avoir le bon moral, le bon mental et puis affronter ce qui peut nous arriver. Et puis, ne pas avoir peur d'en parler, puisque ce n'est pas contagieux et ça peut arriver à tout le monde", a affirmé Florent Pagny.