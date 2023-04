Attention, le nouveau duo entre Drake et The Weeknd est le fruit de l'intelligence artificielle

Une collaboration inédite entre Drake et The Weeknd ? En écoutant "Heart on my sleeve", un titre qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, on reconnaît aussitôt le timbre nonchalant du rappeur premier et le falsetto sexy du second. Les deux stars canadiennes ayant déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises, rien de surprenant à ce qu’elles remettent le couvert. Sauf que tout ceci est faux. Ou plutôt le fruit d’intelligence artificielle totalement bluffante.