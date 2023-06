VIDÉO – Au Musée d’Orsay, les étudiants des Beaux-Arts signent une fresque XXL au pastel

Grâce à cette initiative originale, on la découvre sous une autre dimension, romantique et sensuelle au travers d’Alexandra qui réalise un nu très subtil dans l’intimité d’une salle de bain. "C’est une très belle opportunité", confie-t-elle à TF1info dans la vidéo ci-dessus. "Ça fait un peu peur aussi mais les visiteurs sont super gentils avec nous et ça donne envie de faire quelque chose de bien."

>> Pastels, De Millet à Redon. Du 14 mars au 02 juillet 2023 au Musée d’Orsay à Paris.