"Avatar : la voie de l’eau", la critique : pourquoi le nouveau James Cameron va être un raz-de-marée

Même les fans les plus acharnés commençaient à s’inquiéter. Treize ans après le premier volet, plus de cinq après le début du tournage, la suite d’Avatar arrive enfin sur les écrans. En prolongeant les aventures de Jake et Neytiri sur la planète Pandora, à l’origine du plus grand succès de l’histoire du cinéma, James Cameron s’est lancé dans le projet le plus ambitieux de sa carrière, déjà riche en sommets. Mais au lendemain d’une pandémie désastreuse pour les exploitants, le cinéaste canadien de 68 ans s’est également transformé en Messie pour ceux qui croient encore au pouvoir de l’expérience collective dans une salle obscure. Sommes-nous condamnés à regarder des séries à la chaîne au fond de notre canapé jusqu’à l’extinction de la race humaine ? Maître Cameron est l’homme qui a dit non. Et voilà pourquoi son film va tout emporter sur son passage…