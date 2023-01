"Avatar : la voie de l'eau" : un succès au cinéma jusqu'aux douze coups de minuit

Avatar est devenu le film le plus vu cette année. Avec 6,87 millions d'entrées en deux semaines seulement. Ce sont plus que les chiffres du dernier Top Gun en sept mois. Une aubaine pour les salles en cette fin d'année, d'autant que le film est souvent diffusé en 3D. Ce qui veut dire lunettes obligatoires et des places plus chères. Au total, il faut compter 17,50 euros par personne, avec effet garanti.