Avec un cirque en roulotte... sur les routes de la Creuse

Tous ensemble ou seuls en pistes, drôles et touchants, les artistes du cirque Bidon n'ont aucun mal à trouver leur public lorsqu'ils sont de passage dans une petite commune. Depuis presque 50 ans, de village en village, telle est la vie du cirque Bidon, et à cheval s'il vous plaît. Les montures parcourent 25 kilomètres maximum à chaque étape. Et pour ne pas trop les fatiguer, le tout à vitesse d'homme. Sur la route, le convoi ne passe pas inaperçu.