VIDÉO - Du rose partout, un casting fou et des rollers : "Barbie" s’offre une réjouissante bande-annonce

C’est l’une des virées les plus attendues de l’année. Et les nouvelles images, dévoilées mardi 4 avril par les studios Warner Bros., redoublent notre envie de grimper à bord de la décapotable rose de Barbie. Avant les fêtes, un premier teaser parodiant 2001 : l’Odyssée de l’espace avait présenté l’iconique poupée Mattel, qui prend les traits de Margot Robbie au cinéma, et donnait un bref aperçu de Barbie Land. Un monde rose bonbon – what else ? – qui ouvre enfin en grand ses portes dans une bande-annonce plus longue des plus réjouissantes.