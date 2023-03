Astérix et Obélix de retour avec un 40e album, "L'Iris blanc"

"Par Toutatis", les revoilà ! Deux ans après la sortie de la BD Astérix et Le Griffon, best-seller de l'année 2021, vendue à plus d'un million d'exemplaires, Astérix et Obélix reviennent en libraire. Le 40e tome de la saga des aventures des deux intrépides Gaulois à la potion magique sortira le 26 octobre 2023. Intitulé L'Iris blanc, cette nouvelle bande dessinée, croquée par Didier Conrad et scénarisée pour la première fois par Fabcaro, à qui l'on doit Zaï zaï zaï zaï, est décrite comme une fable humoristique autour de la "pensée positive" et du développement personnel, ont annoncé les éditions Albert René, lundi 20 mars.

Dans ce Ier siècle avant Jésus-Christ, l'Iris blanc est le nom d'une nouvelle école de pensée, venue de Rome, qui prône bienveillance, vie saine et épanouissement individuel. Parmi ses préceptes : "Pour éclairer la forêt, la floraison d'un seul iris suffit". Jules César a l'idée d'insuffler cet état d'esprit à ses troupes démoralisées, stationnées près du village gaulois qui résiste "encore et toujours à l'envahisseur" en Armorique. Ce que personne n'a prévu, c'est que cette philosophie en vogue, qui recommande entre autres de manger beaucoup moins de sanglier, va entrer dans le village. Et diviser les pro et anti-Iris blanc.