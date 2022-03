BD : les Français dans leur bulle !

Dans la famille Lamour, à chacun sa BD. Alexandre et ses enfants ont un rituel matinal : un moment de lecture et de partage. Pour ce collectionneur, la bande dessinée représente une histoire de famille. Pour combler leur appétit vorace, ils se rendent dans une librairie spécialisée une fois par semaine. Il faut dire que père et fils connaissent les rayons comme leur poche. Une seconde maison qu’ils partagent avec beaucoup d’autres lecteurs.