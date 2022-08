Bénévoles : sans eux, pas de festivals !

À la billetterie, les bénévoles se relaient. Pendant que les groupes s'enchaînent sur scène, côté coulisse, Yannick prend soin de tout le monde. "Ce qui fait le fond d'un festival, c'est vraiment ce côté bénévole", confie-t-il. Et en effet, ici, les bonnes volontés ne manquent pas, et ce, de tous les âges. Mais ce que l'on vient chercher ici, c'est de la joie et de la bonne humeur. En parallèle, on profite aussi des activités pour les plus jeunes, les incontournables stands de frites sans compter la buvette. Le festival "Complètement Barges" a été créé par une bande d'amis et cela dure depuis quatre ans.