VIDÉO - Bernadette Chirac au cinéma : la métamorphose d'une Première dame jugée trop austère

Bernadette n'est pas un biopic classique, mais l'histoire d'une femme qui refuse le rôle de potiche. On y suit une héroïne qui apprend les codes de la communication, qui change de look sous les yeux du célèbre créateur allemand Karl Lagerfeld (Olivier Breitman) et qui manie avec talent l'art de la répartie. "Son humour, des trucs un peu piquants (...). On dit qu'elle était un peu comme ça", confie Catherine Deneuve, qui qualifie les scènes du film de "très drôles", "avec un ton très particulier".

Avant de revenir sur le couple qu'elle forme avec Michel Vuillermoz, qui incarne Jacques Chirac. "Il y a des hommes qui sont comme ça, qui adorent leur femme, mais les traitent très mal. Ils ne peuvent pas s'en passer", estime l'actrice.

Ce personnage de fiction puise tout de même dans la réalité. Bernadette Chirac a longtemps été la discrète femme de Jacques Chirac, avant de devenir une superstar médiatique. Avec l'opération "Pièces Jaunes", une collecte menée chaque année par la Fondation des Hôpitaux, sa popularité a atteint un sommet.