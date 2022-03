Bernard Lavilliers déplore le niveau de la campagne présidentielle

En cinquante ans de carrière, Bernard Lavilliers est resté le même. Un auteur, compositeur, interprète qui écrit des chansons pour exprimer la révolte des opprimés et des laissés pour compte. Un anarchiste, comme il se qualifie, qui n'a pas oublié d'où il vient. "L'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir", se plaît-il à dire, lui qui a grandi entre une mère institutrice et un père ouvrier "plus syndicaliste que communiste".