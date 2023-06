Beyoncé à Marseille : pluie, organisation, son... les couacs d'un concert très attendu

En l'absence de barrières pour réguler les spectateurs dans la queue, certains d'entre eux ont pris l'initiative de "numéroter" chaque personne présente pour rentrer dans le stade… en vain. "J’ai le numéro 23 et je me retrouve derrière des gens qui sont là depuis une demi-heure et ceux qui n’ont même pas de numéro !", a regretté une autre fan.