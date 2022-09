Bilal Hassani se confie pour la première fois sur le viol dont il a été victime il y a trois ans

Vilipendé, attaqué, détesté... Contre vents et marée, Bilal Hassani impose sa singularité avec audace et fierté. Ce qui, depuis sa plus tendre enfance, lui vaut d'être la cible d'attaques homophobes, racistes et même de menaces de mort. Mais lui persiste à affirmer son identité, à l'image d'une génération qui veut dépasser la question du genre. "J'aime me dire que 'il' ou 'elle', c'est du pareil au même", relève-t-il.