"J'ai essayé pendant longtemps de me mettre dans une case" : Bilal Hassani se livre dans "Sept à Huit"

Celui qui se définit comme un "adolescent", devenu égérie queer en France, assure ne pas avoir de revendications ni vouloir faire de politique. Le jeune homme préfère rester concentré sur le rêve qu'il est en train de vivre depuis sa chanson "Roi" qui l'a fait connaître en 2019 lors du concours de l'Eurovision.

Ce succès, il le doit en grande partie à sa maman, Amina, qui l'a élevé seule avec son frère ainé. Elle n'avait qu'une seule volonté, chevillée au corps : protéger le petit garçon qu'il était. "Maman a été exemplaire dans son rôle de mère parce qu'on s'est beaucoup instruit pendant l'enfance sur le monde réel, donc je n'étais pas complètement à côté de la plaque quand je suis arrivé dans la vraie vie. Mais elle nous a présenté une version de la vie idéale où on pouvait être qui on voulait être, et ça, c'était la clé de tout pour elle. Il fallait qu'on soit gentil, poli, et nous-mêmes, c'est tout."

Dès l'âge de 4 ans, le petit garçon qu'il était peut alors jouer à son aise à la poupée et mettre des serviettes sur sa tête en guise de perruque. "J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs", admet-il. "Il y avait ce truc d'imaginaire quand j'étais enfant qui était très lié à la femme et aux figures iconiques de mon enfance qui étaient mes poupées, Dalida, ma mère et Beyoncé. Avant même de parler de sexualité, j'explorais déjà beaucoup les codes du genre et je les tordais un peu." Et déjà, Bilal avait un rêve : "Devenir la plus grande popstar de la planète."