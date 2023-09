Bise, acrobaties aériennes et bain de foule… L’arrivée en France de Charles III et Camilla en 5 images fortes

Sous l’Arc de Triomphe, Emmanuel Macron et Charles III ont ravivé la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, un instant empreint de gravité. Visage fermé, les deux hommes ont écouté le chœur de l’armée française reprendre God Save The King et La Marseillaise, pendant que la Patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, répandaient dans le ciel les couleurs bleu, blanc, rouge, communes aux deux pays.