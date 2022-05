Boby Lapointe aurait eu 100 ans : sur les traces du chanteur à Pézenas

Aujourd'hui, la jeune génération redécouvre son humour, ses textes fous et ses contrepèteries. Tour à tour mathématicien, scaphandrier, vendeur de layettes... Boby Lapointe a vécu 1 000 vies. Le 29 juin, on se souviendra qu'il nous a quittés il y a 50 ans déjà. Et en septembre sera joué ici "Le Barbu du Square", sa pièce de théâtre découverte il y a peu.