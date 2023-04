Le Boléro de Ravel, le crescendo le plus célèbre du monde

Composée en 1928 et créée le 22 novembre de la même année à l'Opéra Garnier à Paris l'œuvre symphonique est, à l'origine, une musique de ballet commandée par la danseuse russe Ida Rubinstein, amie et mécène de Ravel. Aussitôt saluée par la critique, le Boléro connaîtra rapidement un succès planétaire même si sa mélodie uniforme et son rythme répétitif en crescendo ont dérouté, plus d'un mélomane. Ses détracteurs le disent lancinant, voire agaçant.

L'histoire dit qu'à une de ses premières représentations, une vieille dame cria "au fou" et que Ravel hochant la tête, dit à son frère : "En voilà une qui, au moins, a compris". Le Boléro fut édité pour la première fois en 1929 par les éditions Durand et sa première interprétation en concert (sans chorégraphie associée) eut lieu salle Gaveau, à Paris, le 11 janvier 1930. "C'est une écriture simple et directe sans la moindre tentative de virtuosité", disait de son œuvre le compositeur français, mort en 1937.