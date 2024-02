VIDÉO - Hypersensibilité : ces artistes qui transforment leur timidité en force

L'hypersensibilité est autant un handicap qu'un atout pour les artistes. Preuve en est la chanteuse Zaho de Sagazan, grande gagnante des Victoires de la musique, qui nous enveloppe avec sa voix grave, profonde et singulière.

Révélation et étoile montante de la scène française, la presse ne tarit pas d’éloge au sujet de Zaho de Sagazan, une chanteuse de 24 ans qui a, comme particularité, d'avoir su transformer sa timidité et son hypersensibilité en forces. Comme d'elle, d'autres artistes ont fait de leur faiblesse (apparence) un autour (surpuissant). Retrouvez plus d'infos dans le sujet en tête de cet article.

