VIDÉO - Les Beatles au cinéma : quatre biopics pour donner tous leurs points de vue

Les Beatles méritent-ils quatre films ? C'est en tout cas le nombre de biopics que le cinéaste britannique Sam Mendes va tourner sur le légendaire groupe de rock, un projet inédit pour donner la perspective de chacun de ses membres.

En avril 1970, six mois après la sortie de l'album "Abbey Road" et un mois avant celle de "Let it be", les Beatles avaient annoncé leur séparation. Les dix ans de collaboration de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ont débouché sur 14 albums bestsellers, près d'un milliard de disques vendus et plusieurs films. La "Beatlemania" n'a jamais disparu. À l'automne dernier, avec l'aide de l'intelligence artificielle, un nouveau titre, "Now and Then", a été reconstitué et a atteint la tête des charts britanniques.

Les Beatles ont aussi été l'objet de nombreux documentaires, comme la série réalisée par Peter Jackson (The Beatles : Get Back, 2021) qui donne une perspective plus positive sur leurs derniers moments avant leur séparation. Sam Mendes, déjà réalisateur d'American Beauty (1999), de deux James Bond (Skyfall, 2012 ; Spectre, 2015) ou encore Empire of Light (2022), s'est dit "honoré de raconter l'histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps".

