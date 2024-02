Cinéma français : une révolution pour les réalisatrices ?

Alors que la cérémonie des César se tiendra vendredi soir, Karima Charni explique dans "Bonjour ! La Matinale TF1" que la remise de prix met davantage les femmes à l'honneur. C'est le cas notamment de la réalisatrice de "Anatomie d'une chute", Justine Triet, la grande favorite.

Les femmes ont-elles enfin une place à part entière dans le cinéma français ? "Le chemin est encore long", répond Karima Charni dans "Bonjour ! La Matinale TF1", ce jeudi. Alors que la 49e cérémonie des César se tiendra vendredi 23 février au soir, la journaliste de "Bonjour ! La Matinale TF1" rappelle toutefois qu'une femme sera la grande favorite de la remise des prix : Justine Triet, la réalisatrice de Anatomie d'une chute.

