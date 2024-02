VIDÉO - Cinéma : le set-jetting, quand son film préféré devient une destination de voyage

La cérémonie des César se tient ce vendredi soir. Deux des films favoris ont été tournés en régions françaises. L'occasion pour la journaliste Julie Tomeï de se pencher sur une tendance qui monte : le set-jetting, soit partir en voyage vers des destinations de tournage de film.

Avant vos prochaines vacances, regardez des films ! Alors que la cérémonie des César se tient ce vendredi 23 février au soir, et que plusieurs films favoris ont été tournés en France, la journaliste Julie Tomeï s'attarde sur une pratique en vogue : le set-jetting, ou cinétourisme. On se souvient par exemple que le film Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en 2008, avait attiré les visiteurs dans le Nord.

